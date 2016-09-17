Боевики усилили обстрелы авдеевской промзоны

В зоне АТО были зафиксированы вооруженные провокации террористов с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Защитников Авдеевки оккупанты обстреливали з гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По Марьинке, Широкино, Павлополю и Талаковке на мариупольском, а также по Верхнеторецкому на мариупольском направлениях террористы неоднократно открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.
Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.ZN.UA