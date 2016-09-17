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Боевики усилили обстрелы авдеевской промзоны

17 сентября в 19:20

В зоне АТО были зафиксированы вооруженные провокации террористов с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Террористы обстреляли Авдеевку из гранатометов
mil.gov.ua
В субботу, 17 сентября, боевики российско-террористических формирований 13 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитерористической операции. Наиболее неспокойной была обстановка в районе авдеевской промзоны, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Защитников Авдеевки оккупанты обстреливали з гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По Марьинке, Широкино, Павлополю и Талаковке на мариупольском, а также по Верхнеторецкому на мариупольском направлениях террористы неоднократно открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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