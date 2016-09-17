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Боевики "ДНР" растягивают остатки Донецкого аэропорта на металлолом – разведка

17 сентября в 17:43

Местные жители также жалуются на кражи металлических конструкций ограждения и системы отопления.

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Разведка сообщает о случаях мародерства на территории Донецкого аэропорта
facebook.com/Максим Фадеев
Главное управление разведки Минобороны Украины продолжает фиксировать случаи мародерства, которое организовано командным составом соединений и частей 1 АК.

"В частности, в период 8-15 сентября личный состав из состава отдельного разведывательного батальона (Донецк) и отдельного штурмового батальона (Макеевка) 1 АК неоднократно привлекался к вывозу металлолома с территории Донецкого аэропорта", - сообщает пресс-служба управления на официальной странице в Facebook.

Кроме этого, по данным разведки, 15 сентября в командование 1 АК вооруженных сил РФ поступила жалоба от 347 жителей населенного пункта Спартак, в которой зафиксированы факты кражи металлических конструкций ограждения и системы отопления военнослужащими 100-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1АК.

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Напомним, в середине июля жители Донбасса вышли на стихийные протесты против насилия и мародерства боевиков.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Донецк разведка боевики аэропорт
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