Боевики убеждают российских "кураторов" провести "парламентские выборы" в "ДНР" - ИС

"Кураторы" пока игнорируют эти инициативы.
Александр Захарченко и Денис Пушилин хотят провести "выборы" в ноябре этого года.
"При этом активно используются тезисы о том, что такое развитие событий будет способствовать установлению полного контроля руководства "ДНР" и российских "кураторов" над всеми сферами жизнедеятельности в "ДНР"", - пишет Тымчук.
Отмечается, что на данный момент российские "кураторы" пока игнорируют эти инициативы.
Ранее главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил о предотвращении попытки "переворота" в так называемых "республиках" Донбасса. По словам боевиков, на фоне возмущения местных жителей должна была зайти украинская армия.ZN.UA