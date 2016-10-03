Боевики убеждают российских "кураторов" провести "парламентские выборы" в "ДНР" - ИС

"Кураторы" пока игнорируют эти инициативы.

В "ДНР" хотят провести "парламентские выборы" РИА Новости

В рамках мероприятий по "очистке" своего окружения, спекулируя на "сорванных государственных переворотах" в "республиках, "руководство ДНР" активизировало работу по убеждению российских "кураторов" в необходимости проведения срочных "парламентских выборов в ДНР", сообщает координатор группы "Информационное сопротивлении" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Александр Захарченко и Денис Пушилин хотят провести "выборы" в ноябре этого года.

"При этом активно используются тезисы о том, что такое развитие событий будет способствовать установлению полного контроля руководства "ДНР" и российских "кураторов" над всеми сферами жизнедеятельности в "ДНР"", - пишет Тымчук.

Отмечается, что на данный момент российские "кураторы" пока игнорируют эти инициативы.

Ранее главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил о предотвращении попытки "переворота" в так называемых "республиках" Донбасса. По словам боевиков, на фоне возмущения местных жителей должна была зайти украинская армия.