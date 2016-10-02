Боевики "ЛНР/ДНР" откладывают разведение сил и средств возле Станицы Луганской и Петровского

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Донецкие и Луганские боевики хотят отвести силы и средства только после аналогичного шага ВСУ.

Боевики "ЛНР/ДНР" откладывают разведение сил и средств Настя Станко/Twitter

Боевики "ДНР" не будут отводить силы и средства от населенного пункта Петровское до того, как это не сделают Вооруженные силы Украины, заявил журналистам главарь "ДНР" Александр Захарченко.

"Мы отказались отводить наши вооруженные силы по той причине, что Украина не готова. Пока она не готова выполнять — мы не отведем", — заявил Захарченко в воскресенье, 2 октября, передают РИА Новости.

Аналогичную позицию заявляют и в "ЛНР", отмечая, что развод сил и средств на участке в районе Станицы Луганской у линии соприкосновения в воскресенье проводить не планируется.

Ране сегодня в Минобороны Украины сообщили о том, что в субботу, 1 октября, произошло разведение сил и средств ВСУ и боевиков в районе Золотого (Попаснянский район Луганской области). В этом районе боевые действия велись достаточно редко, поэтому этот процесс произошел успешно, что подтверждено представителями СЦКК, а также представителями СММ ОБСЕ.

На других участках фронта, в частности в Станице Луганской, обстрелы продолжаются, поэтому там разведение сил и средств согласно заключенному рамочному соглашению пока не проводилось.

Тем временем согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в районе КПВВ "Станица Луганская" российско-оккупационные войска проводят разминирование местности. "Отвод войск запланирован на 2-3 октября", - заявили в разведке.

Что касается Петровского (Донецкая область), то "признаков подготовки противника к отводу сил не обнаружено", отметили в ГУР.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.