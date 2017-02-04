Боевики предприняли штурм позиций ВСУ в районе Авдеевской промзоны

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К вечеру ситуация в Авдеевке обострилась

Беовики попытались штурмовать промзону под Авдеевкой Сайт СНБО

Боевики с наступлением вечера грубо нарушили режим тишины и предприняли штурм позиций украинских военных в районе Авдеевской промзоны, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в населенном пункте Авдеевка, российско-оккупационные войска грубо нарушили режим "Тишина". Так, около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152 мм артиллерии и минометов 120 мм калибра", – отмечается в сообщении.

По данным штаба АТО, в субботу боевики 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один военнослужащий был ранен.

Как сообщили ранее в пресс-службе СММ ОБСЕ, работы на Донецкой фильтровальной станции были прерваны из-за обстрела.

"ДФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите огонь сейчас!", - говорится в сообщении СММ в Twitter.