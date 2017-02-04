ОБСЕ констатировала нарушение "тишины" в Донбассе

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В СММ отмечают, что гражданское население продолжает страдать.

Наблюдатели ОБСЕ констатировали нарушение «тишины» в Донбассе Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Работы на Донецкой фильтровальной станции были прерваны из-за обстрела, сообщили в пресс-службе

"ДФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите огонь сейчас!", - говорится в сообщении СММ в Twitter.

#ДФС: роботи перервано. Режим припинення вогню порушено. Цивільне населення продовжує страждати. Припиніть вогонь зараз! — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 4 лютого 2017 р.

Ранее сообщалось, что боевики террористической организации "ДНР" обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали линии электропередач для Авдеевки.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".