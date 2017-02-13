Боевики ОРЛО обстреляли жилые кварталы во время артиллерийских учений – ИС

Оккупанты стреляли по мирным жителям для их запугивания и дискредитации ВСУ.

Оккупанты в Луганской области провели учебные артиллерийские стрельбы по мирным жителям Пресс-центр АТО/Facebook

Боевики "ЛНР" в нарушение запрета на прекращение огня продолжают, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Ранее российское командование "2 АК ЛНР" задекларировало решение о прекращении огня с 9 февраля.

"Пытаясь запугать местное население на оккупированных территориях и сформировать у него образ врага в лице Вооруженных Сил Украины, артиллерийские подразделения 4-й (Алчевск) и 7-й (Брянка) "отдельных мотострелковых бригад", а также "отдельной артиллерийской бригады 2-го АК ЛНР" (Хрустальный) наносили удары по населенным пунктам на временно оккупированных территориях", - написал Тымчук на своей странице в Facebook.

Так, под обстрел боевиков попали Ирмино, Первомайск, Желтое, Славяносербск и Суходол. При этом обстрелы населенных пунктов на территории, контролируемой самими оккупантами, осуществлялись во время проведения учений артиллерийских подразделений.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".