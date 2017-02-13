Пропагандисты ВС РФ снимают постановочные сюжеты в районе Авдеевки — разведка

Россияне снимают сюжеты с целью дезинформации о соблюдении боевиками режима "тишины".

Россияне снимают пропагандистские постановочные сюжеты в районе Авдеевки psyfactor.org

Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлекает боевиков для постановочных съемок с целью показать, чтопридерживаются режима прекращения огня в зоне АТО, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлекает подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ для съемок постановочных пропагандистских видеосюжетов, с целью дезинформации о соблюдении противником режима полного прекращения огня в районе ЯСИНОВАТАЯ и АВДЕЕВКА", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".