Боевики ограничили передвижение наблюдателей ОБСЕ в районе Новоазовска - разведка

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Боевики снова препятствуют работе ОБСЕ в Донбассе.

Боевики препятствуют деятельности ОБСЕ в Донбассе 112.ua

Командование 1 АК (Донецк) ВС РФ препятствует деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"С целью сокрытия фактов нарушений Минских договоренностей 30 сентября командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) ограничило передвижения наблюдателей ОБСЕ на участке ответственности части", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке подчеркнули, что передовые подразделения 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) предупреждены о работе беспилотного летательного аппарата Миссии ОБСЕ в зоне ответственности соединения: введено ограничение на применение оружия и перемещения личного состава и техники.

Ранее СММ ОБСЕ заявляло о готовности и возможности осуществлять наблюдение в Донбассе, однако этому препятствуют мины на подконтрольной "ЛНР" территории.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.