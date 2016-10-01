Боевики ограничили передвижение наблюдателей ОБСЕ в районе Новоазовска - разведка

Боевики снова препятствуют работе ОБСЕ в Донбассе.
Командование 1 АК (Донецк) ВС РФ препятствует деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"С целью сокрытия фактов нарушений Минских договоренностей 30 сентября командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) ограничило передвижения наблюдателей ОБСЕ на участке ответственности части", - говорится в сообщении ГУР.
В разведке подчеркнули, что передовые подразделения 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) предупреждены о работе беспилотного летательного аппарата Миссии ОБСЕ в зоне ответственности соединения: введено ограничение на применение оружия и перемещения личного состава и техники.
Ранее СММ ОБСЕ заявляло о готовности и возможности осуществлять наблюдение в Донбассе, однако этому препятствуют мины на подконтрольной "ЛНР" территории.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.
Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.
Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.ZN.UA