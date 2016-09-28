Боевики "ДНР" не разминировали для ОБСЕ дорогу к новой "зоне безопасности" у Петровского

Из-за мин сотрудники миссии ОБСЕ не могут вести в зоне развода сторон даже отдаленный мониторинг.
Как сообщает пресс-служба миссии в Facebook, после визита на подконтрольную боевикам территорию Хуг подчеркнул, что мины делают невозможным даже удаленный мониторинг местности.
По его словам, представители "ДНР" не могут обеспечить представителям миссии гарантий безопасности и разминировать свою часть зоны разведения сил, а также ведущей к ней дороги.
Он также указал, что ОБСЕ уже присутствует в районе и делает свою работу, но нуждается в свободном и безопасном доступе к нему.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.
Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.
Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.ZN.UA