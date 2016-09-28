Боевики "ДНР" не разминировали для ОБСЕ дорогу к новой "зоне безопасности" у Петровского

Из-за мин сотрудники миссии ОБСЕ не могут вести в зоне развода сторон даже отдаленный мониторинг.

В "ДНР" не могут обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, ведущих мониторинг у Петровского osce.org

Специальная мониторинговая миссияне может получить доступа к району разведения сил на линии разграничения у Петровского, поскольку боевики "ДНР" не обеспечили разминирование ведущей к нему дороги, заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Как сообщает пресс-служба миссии в Facebook, после визита на подконтрольную боевикам территорию Хуг подчеркнул, что мины делают невозможным даже удаленный мониторинг местности.

По его словам, представители "ДНР" не могут обеспечить представителям миссии гарантий безопасности и разминировать свою часть зоны разведения сил, а также ведущей к ней дороги.

Он также указал, что ОБСЕ уже присутствует в районе и делает свою работу, но нуждается в свободном и безопасном доступе к нему.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.