Боевики обстреляли укрепления ВСУ вблизи Широкино из минометов калибров 120 мм и 82 мм

В Станице Луганской по украинским воинам огонь вели вражеские снайперы и гранатометчики.

На луганском направлении зафиксировано три провокации против сил АТО Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики за минувшие сутки 40 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО во вторник утром, 25 октября.

На мариупольском направлении зафиксировано 24 случая нарушения режима прекращения огня. В Гнутово, Водяном и Гранитном боевики совершили обстрелы против сил АТО из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в районах Красногоровки, Марьинки, Павлополя противник открывал огонь из зенитных установок, пулеметов, минометов калибра 82 мм. "Вблизи Широкино обстрелы укреплений ВСУ продолжались из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов, стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На донецком направлении состоялось 13 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. По защитникам Луганского обстрелы продолжались из пулеметов. В районе Зайцево незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины из минометов 120 калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Авдеевке, кроме этого, боевики применили против украинских воинов ствольную артиллерию калибра 122мм.

На луганском направлении зафиксировано три провокации против сил АТО. В районе Новоалександровки боевики использовали пулеметы, минометы калибра 82 мм, а в Станице Луганской по украинским воинам огонь вели вражеские снайперы и гранатометчики.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября ее участники в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты". Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.