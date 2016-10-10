Боевики начали отвод войск в районе Станицы Луганской – Тука

Процесс соблюдения тишины на участках отведения может быть нарушен террористами в любой момент, считает заместитель министра по оккупированным территориям.

Террористы отводят силы от Станицы Луганской - Тука Радіо Свобода

Российско-террористические войска начали отводить силы в районе Станицы Луганской.

"В Станице Луганской наблюдается начало процесса отвода сил по ту сторону линии разграничения", - написал заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что в Золотом и Петровском процесс разведения уже закончен. В тоже время, в Петровском идет процесс разминирования, а в Золотом он еще не начат.

"Надо понимать, что процесс соблюдения тишины в указанных участках, очень шаткий и может быть нарушен террористами в любой момент", - добавил Тука.

Ранее наблюдатели ОБСЕ заявляли об отсутствии гарантий безопасности на участках разведения сил в Донбассе.

Напомним, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.