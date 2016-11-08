Боевики "ЛНР" захватили украинского судью

Виталию Руденко предъявили обвинения в "государственной измене".

Сейчас Руденко находится в "СИЗО" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Боевики террористической организации "ЛНР" захватили в заложники судью Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко.

"Судья договаривался со своим знакомым из "ЛНР", что тот поможет ему сделать "зеленую дорогу", и он сможет приехать в город Краснодон и похоронить отца", — сказал переговорщик по вопросам обмена пленными Олег Котенко "Громадському радіо".

По его словам, украинская сторона похищение не афишировала, потому что надеялась на быстрый обмен судьи.

Котенко отметил, что пять дней назад Виталию Руденко предъявили обвинения в "государственной измене". Судью обвинили в том, что он якобы своим решением арестовал директора водоканала, за что "ЛНР" осталась без воды.

"Сейчас он находится в "СИЗО". Его не пытали", — рассказал Котенко.

Он добавил, что судья не признает своей вины, но по информации жены Руденко, он все же что-то подписывал.

Котенко также подчеркнул, что СБУ официально не сообщала о похищении судьи, а единственным, кто вспомнил об этом - Ирина Геращенко, однако она даже не называла имени пленного.

Ранее сообщалось, что боевики российско-террористических формирований ОРДО захватили в заложники еще несколько украинских граждан, теперь их количество превышает 110 человек.

В августе руководство террористических группировок впервые за два года допустило наблюдателей ООН к заложникам, которых удерживают в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, на состоявшейся 3 августа встрече контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины в Минске, сторона террористов признала, что удерживает в заложниках 45 человек.

Ранее Ирина Геращенко заявляла, что согласно информации СБУ, в плену у боевиков российско-террористических формирований находятся 109 украинских граждан, но известно местонахождение лишь нескольких десятков из них.