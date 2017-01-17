Боевики "ЛНР" дезертируют из своих подразделений - разведка

Реальное количество дезертиров в полку значительно выше.

80 боевиков "ЛНР" дезертировали из своих подразделений ДАН

Около 80 боевиков 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК террористической организации "ЛНР" самовольно оставили свои подразделения, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

"По состоянию на 17 января в 6 отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК учтено до 80 военнослужащих, которые самовольно оставили свои подразделения", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

В то же время в разведке отметили, что реальное количество дезертиров в полку значительно больше и подчеркнули, что с целью сокрытия данного факта от российского оккупационного командования командиром 6 ОМСП принято решение при отчете указывать дезертиров такими, которые находятся в отпусках или уволены со службы.

Ранее в разведке сообщили, что российским военным запретили покидать Донбасс.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".