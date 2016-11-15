Боевики больше часа обстреливали КПВВ "Марьинка"

В Донбассе оккупанты попытались пробить дорожный коридор Донецк-Курахово.

Боевики обстреляли КПВВ «Марьинка» Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска больше часа обстреливали КПВВ "Марьинка", сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

"Они не оставляют попыток пробить дорожно-транспортные коридоры в районе проведения АТО и дислокации погранотрядов ВСУ", - говорится в сообщении.

Обстрел начался после 19:00, со стороны населенного пункта Александровка, расположенного на неподконтрольной Украине территории. Для обстрела контрольного пункта "Марьинка" боевики использовали подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В пресс-центре Госпогранслужбы отметили, что жертв среди гражданского населения нет – на момент начала обстрела пропуск через пункт уже не осуществлялся. Нет жертв и среди пограничников.

Напомним, в понедельник, 14 ноября, активность боевиков в зоне АТО снизилась. Тем не менее, они продолжают использовать запрещенное тяжелое вооружение.