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Боевики больше часа обстреливали КПВВ "Марьинка"

15 ноября в 11:15

В Донбассе оккупанты попытались пробить дорожный коридор Донецк-Курахово.

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Боевики обстреляли КПВВ «Марьинка»
Пресс-центр АТО/Facebook
Российско-террористические войска больше часа обстреливали КПВВ "Марьинка", сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

"Они не оставляют попыток пробить дорожно-транспортные коридоры в районе проведения АТО и дислокации погранотрядов ВСУ", - говорится в сообщении.

Обстрел начался после 19:00, со стороны населенного пункта Александровка, расположенного на неподконтрольной Украине территории. Для обстрела контрольного пункта "Марьинка" боевики использовали подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В пресс-центре Госпогранслужбы отметили, что жертв среди гражданского населения нет – на момент начала обстрела пропуск через пункт уже не осуществлялся. Нет жертв и среди пограничников.

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Напомним, в понедельник, 14 ноября, активность боевиков в зоне АТО снизилась. Тем не менее, они продолжают использовать запрещенное тяжелое вооружение. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел боевики Марьинка АТО
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