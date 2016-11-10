Боевики заблокировали пропуск через КПВВ "Гнутово"

Российские наемники хотят обвинить ВСУ в обстреле подконтрольного им населенного пункта, сообщают в ГПСУ.

Террористы заблокировали движение возле одного из украинских КПВВ Facebook/Сергей Ваганов

Боевики российско-террористических войск заблокировали пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения напротив КПВВ "".

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, блокирование связано с намерениями террористов обвинить подразделения ВСУ в обстрелах подконтрольного боевикам населенного пункта Октябрь.

Отмечается, что по состоянию на утро 10 ноября, российские наемники не пропустили ни одного авто ни на въезд, ни на выезд. В данный момент возле КПВВ "Гнутово" на выездном направлении пребывает 40 автомобилей и 30 пешеходов.

Напомним, 18 октября боевики предприняли два минометных обстрела КПВВ "Гнутово".

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.