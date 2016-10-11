Боевики били из ствольной артиллерии 152 калибра по позициям сил АТО у Талаковки и Бердянска

Противник активно использовал вооружение калибров 120 мм и 82 мм.

Вооруженные провокации со стороны противника произошли с применением тяжелого вооружения Facebook/Gennadiy Dubovoy

За прошедшие сутки противник 47 открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО, сообщает пресс-служба штаба спецоперации.

На мариупольском направлении зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Вооруженные провокации со стороны противника произошли с применением тяжелого вооружения. В частности, из ствольной артиллерии 152 калибра по защитникам Талаковки и Бердянска, а из 122 калибра – по Широкино. Оккупанты активно использовали вооружение калибров 120 мм и 82 мм. Под огнем из минометов оказалась позиции сил АТО в районах Водяного, Широкиного, Марьинки, Талаковки. В направлении Павлополья и Гнутового обстрелы подразделений ВСУ совершались с использованием вооружения БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия.

На луганском направлении зафиксировано 17 обстрелов позиций сил АТО боевиками.

Обстрелам из вооружения различных калибров, в том числе минометов калибра 120 мм и 82 мм, подверглись Новозвановка, Новоалександровка и Попасная.

На донецком направлении боевики три раза открывали огонь по позициям ВСУ в Авдеевке и Зайцево из минометов калибра 82 мм и 120 мм соответственно.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.