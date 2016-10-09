Боевики сосредоточили обстрелы на Мариупольском направлении

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Противник применяет против сил АТО артиллерию запрещенных калибров и бронетехнику.

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ, несмотря на усилия по разведению сил на линии разграничения в Донбассе Facebook/Міністерство оборони України

За минувшие сутки российско-террористические войска нарушили "режим тишины" в Донбассе 48 раз, сообщили в штабе АТО.

По информации пресс-центра штаба, на Мариупольском направлении террористы осуществили более половины зафиксированных обстрелов, нарушив режим прекращения огня 27 раз. Силы АТО в районе Широкино обстреливались из 82 и 120 мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Украинские позиции возле Водяного обстреливались из артиллерии калибра 122 мм. В районе Павлополя, Марьинки и Староигнатовки боевики применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие (в том числе –снайперского).

на Луганском направлении боевики обстреляли позиции ВСУ 16 раз, используя оружие запрещенных калибров. В частности, в районе Новозвановки враг обстреливал позиции сил АТО из артиллерии калибра 122 и 152 мм и минометов калибра 120 мм. В районе Новоалександровки противники применили минометы калибра 82 мм, а позиции ВСУ у Крымского – обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении враг нарушил перемирие 5 раз. Силы АТО в Каменке, Новгородском, Авдеевке и Троицком обстреливались из минометов 82 калибра, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем не менее, накануне, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.