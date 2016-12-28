Боевики 44 раза за сутки обстреляли позиции сил АТО

Минометы калибра 120 мм и 82 мм боевики применили на мариупольском и донецком направлениях.

Боевики обстреливали Широкино из артиллерии калибра 122 мм ДАН

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 44 раза открывали огонь по позициям военнослужащих ВСУ, сообщает пресс-служба штаба АТО.

На мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино из артиллерии калибра 122 мм, Водяное и Широкино – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино – из стрелкового оружия и гранатометов. "В районе Широкино также зафиксирована активность снайпера боевиков", - говорится в сообщении.

На донецком направлении боевики обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм Новгородское, Луганское и Авдеевку, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Травневое, Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновское, из зенитных установок – Пивденне.

На луганском направлении боевики обстреливали Новоалександровку и Новозвановку из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и вооружения БМП.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".