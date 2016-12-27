В Минобороны подтвердили освобождение боевиками "ДНР" двух заложниц

В данный момент женщины находятся на подконтрольной Киеву территории.

В Минобороны рассказали об освобождении террористами двух пленных украинок Министерство обороны Украины

Освобожденные боевиками "ДНР"уже находятся на территории Украины, сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик.

"В данный момент мы пересекли территорию, контролируемую Украиной. С девушками все в порядке, чувствуют себя нормально", – заявил он в эфире канала "112 Украина".

Он также рассказал, что девушек доставили на территорию Украины спецтранспортом, а Минобороны и СБУ обеспечивали технические условия перехода.

" Мы забрали судью мариупольского суда и журналистку, которая находилась в Луганской области. Обмена не было. Было освобождение без всяких условий… все прошло в соответствии с тем, как мы планировали. Все спокойно", – отметил он.

Тем временем, руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан сообщил, что в данный момент ведутся переговоры по освобождению боевиками еще двух пленных.

Ранее сообщалось, что Боевики ОРДО передали главе украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Накануне Боевики заявили, что отдадут Надежде Савченко двух пленных женщин. В своем заявлении они заявили, что считают Савченко "представителем здоровой части украинского народа" и в качестве "жеста доброй воли" готовы отдать двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 109 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.