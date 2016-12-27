В Минобороны подтвердили освобождение боевиками "ДНР" двух заложниц

В данный момент женщины находятся на подконтрольной Киеву территории.
"В данный момент мы пересекли территорию, контролируемую Украиной. С девушками все в порядке, чувствуют себя нормально", – заявил он в эфире канала "112 Украина".
Он также рассказал, что девушек доставили на территорию Украины спецтранспортом, а Минобороны и СБУ обеспечивали технические условия перехода.
" Мы забрали судью мариупольского суда и журналистку, которая находилась в Луганской области. Обмена не было. Было освобождение без всяких условий… все прошло в соответствии с тем, как мы планировали. Все спокойно", – отметил он.
Тем временем, руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан сообщил, что в данный момент ведутся переговоры по освобождению боевиками еще двух пленных.
Ранее сообщалось, что Боевики ОРДО передали главе украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.
Накануне Боевики заявили, что отдадут Надежде Савченко двух пленных женщин. В своем заявлении они заявили, что считают Савченко "представителем здоровой части украинского народа" и в качестве "жеста доброй воли" готовы отдать двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.
Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.
Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.
По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 109 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.112 Украина