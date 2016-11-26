Боевики 37 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

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На мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Широкино.

На донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Авдеевку, из вооружения БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия – Луганское vk/club_donbasskih

За минувшие сутки, по состоянию на 7:00 26 ноября, в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 37 случаев ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Широкино.

"Из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Марьинку, Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Лебединское, Гнутово, Степное и Водяное", - сообщили в штабе АТО в Facebook.

В штабе АТО отметили, что на донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Авдеевку, из вооружения БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия – Луганское.

Вместе с тем, на луганском направлении из 120-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Троицкому, а по Новоалександровке и Крымскому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.