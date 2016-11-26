НАТО создаст тренинговый центр в "Укроборонпроме"

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В новом центре НАТО будут обучать специалистов сектора безопасности и обороны Украины.

НАТО будет обучать украинских специалистов по оборонной промышленности nato.int

НАТО готовит создание тренингового центра для специалистов сектора безопасности и обороны Украины на базе госконцерна "Укроборонпром".

"Планы по созданию центра профессиональной подготовки НАТО, призванного ускорить практическое внедрение двусторонних планов и программ партнерства в секторе безопасности и обороны Украины стали предметом прошедших в Киеве переговоров с участием руководства госконцерна, украинского офиса связи НАТО и руководителя программ профессиональной подготовки НАТО Ове Уруп-Мэдсена", - сообщила пресс-служба госконцерна.

Центр создается, чтобы повысить уровень знаний украинских специалистов, в том числе, в области проектного менеджмента, практического внедрения систем управления качеством на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), механизмов взаимодействия между заказчиками оборонной продукции и ОПК, а также механизмов сотрудничества в рамках программ партнерства Украина-НАТО, сообщили в "Укроборонпроме".

Как сообщалось, 8 июня президент Петр Порошенко подписал Стратегический оборонный бюллетень Украины – документ оборонного планирования, разработанный с целью определения основных направлений реализации военной политики Украины и развития сил обороны до конца 2020 года, который предусматривает курс на интеграцию Украины в НАТО.

В соответствии с бюллетенем Украина уже до конца 2018 года полностью откажется от покупки и использования комплектующих для военной техники, произведенных в России. Также до конца 2016 года планируется принять закон о военной полиции.

Бюллетень предусматривает, что до 2020 года в украинской армии должны быть проведены мероприятия по безопасности информации в соответствии со стандартами НАТО и усилены возможности Вооруженных сил как субъекта системы кибербезопасности.