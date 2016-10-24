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Боевики 35 раз за сутки открывали огонь по позициям сил АТО

24 октября в 07:53

Больше всего нарушений режима тишины противником зафиксировано на мариупольском направлении.

 

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На мариупольском направлении зафиксировано 20 нарушений "режима тишины"
vk/club_donbasskih
Незаконные вооружение формирования за сутки 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных, сообщает пресс-центр штабу АТО в понедельник, 24 ноября. 

На мариупольском направлении зафиксировано 20 нарушений "режима тишины". Боевики открывали огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в Широкино, Талаковке, Марьинке и Тарамчуке, а в Красногоровке и Павлополе кроме указанного оружия использовались также минометы калибра 82мм. 

На луганском направлении боевики вели обстрел по позициям ВСУ в Новозвановке и Новоалександровке. Открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Крымского и Счастья - из минометов 82 калибра. 

На донецком направлении зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. В Луганском НВФ использовали минометы калибра 82 мм, в Авдеевке - гранатометы, пулеметы и минометы 120 калибра.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" - их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики нарушение АТО Мариуполь
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