Боевики 35 раз за сутки открывали огонь по позициям сил АТО

Больше всего нарушений режима тишины противником зафиксировано на мариупольском направлении.

На мариупольском направлении зафиксировано 20 нарушений "режима тишины" vk/club_donbasskih

Незаконные вооружение формирования за сутки 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных, сообщает пресс-центр штабу АТО в понедельник, 24 ноября.

На мариупольском направлении зафиксировано 20 нарушений "режима тишины". Боевики открывали огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в Широкино, Талаковке, Марьинке и Тарамчуке, а в Красногоровке и Павлополе кроме указанного оружия использовались также минометы калибра 82мм.

На луганском направлении боевики вели обстрел по позициям ВСУ в Новозвановке и Новоалександровке. Открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Крымского и Счастья - из минометов 82 калибра.

На донецком направлении зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. В Луганском НВФ использовали минометы калибра 82 мм, в Авдеевке - гранатометы, пулеметы и минометы 120 калибра.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной- их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы пов Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.