Боевики 35 раз за сутки открывали огонь по позициям сил АТО

Больше всего нарушений режима тишины противником зафиксировано на мариупольском направлении.
На мариупольском направлении зафиксировано 20 нарушений "режима тишины". Боевики открывали огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в Широкино, Талаковке, Марьинке и Тарамчуке, а в Красногоровке и Павлополе кроме указанного оружия использовались также минометы калибра 82мм.
На луганском направлении боевики вели обстрел по позициям ВСУ в Новозвановке и Новоалександровке. Открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Крымского и Счастья - из минометов 82 калибра.
На донецком направлении зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. В Луганском НВФ использовали минометы калибра 82 мм, в Авдеевке - гранатометы, пулеметы и минометы 120 калибра.