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Боевики 26 раз за сутки нарушили "режим тишины"

18 сентября в 09:26

Российско-террористические войска применили 82-мм и 120-мм минометы на донецком направлении.

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Террористы продолжают вести обстрелы по позициям сил АТО
VK/Фёдор Болдырев
За минувшие сутки, 17 сенятбря, российско-оккупационные войска 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО. В частности, на мариупольском направлении зафиксировано 14  обстрелов, на донецком - 12, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей страице в Facebook.

Кроме того, на донецком направлении фиксируются использование запрещенного вооружения.

"Обстрелы со стороны противника с минометов 120-го калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки. А по Верхнеторецкому, Нижне Лозовому и Новгородскому боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, враг по Нижне Лозовому применил миномет 82-го калибра и зенитную установку.в", - отмечают в штабе.

Вместе с тем, на мариупольском направлении враг открывал огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Талаковки, Павлополья, Марьинки и Широкиного.

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Напомним, 1 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе констатировала, что режим прекращения огня, действующий с первого сентября, соблюдается всеми сторонами, а также пришла к соглашению о необходимости его укрепления.

Как сообщалось ранее, российско-террористические войска, оккупировавшие отдельные районы Донбасса, в целом, соблюдают режим прекращения огня и не осуществляют обстрелов позиций ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В то же время, противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО оружие обстрел боевики Россия
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