Бизнесмены при власти сделали ставку на тотальный заработок на биометрических паспортах

Зарабатывают на бланках документов, на оборудовании для выдачи паспортов, на подключении и использовании этого оборудования, на искусственно поддерживаемом дефиците паспортных услуг.

Решительные реформы: Украинская власть организовала бизнес на безвизовом режиме obozrevatel.com

Вместо того чтобы наладить эффективную систему паспортизации и обеспечить адекватный уровень безопасности идентификационных документов, дельцы при власти сделали ставку на тотальный заработок, пишет в своей статье дляВиктор Тимощук, заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ.

Как напоминает автор, в апреле Государственное предприятие "Документ" (в сфере управления Государственной миграционной службы) прекратило принимать заявления на биометрические паспорта от граждан из-за проверок СБУ.

ГП "Документ" зарабатывает на украинцах сотни миллионов гривень — иногда за предоставляемый комфорт, а иногда и "просто так": граждане определенное время оплачивали "услуги" этого ГП и в помещениях ГМС, даже не зная, что оплачивают. "Разумеется, наживались не сами работники ГП, а те, кто его "контролируют", - отмечает автор.

В ГП "Документ" заграничный паспорт стоит на 400 гривень дороже, чем в ГМС или в ЦПАУ (центры предоставления административных услуг). "Если вы думаете, что это "сопутствующие услуги", от которых можно отказаться, — ошибаетесь. Это обязательный платеж в этой структуре и де-факто для граждан — это плата за возможность подать заявление (на получение паспорта) в день обращения", - говорится в статье.

"Можно проверять версию, или это собственная "песочница" народно-фронтовиков (это логично, ибо знаем, кто является неизменным главой МВД последние 3 года), или она доступна и для других бизнесово-политических сил. Второй вариант тоже возможен, потому что даже глава государства паспортные услуги получал в еще не легитимизированном ГП "Документ", и этим изрядно прорекламировал его", - констатирует автор.

Подробнее читайте в материале Виктора Тимощука "Безвиз как бизнес, Или как удовлетворить паспортный дефицит" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".