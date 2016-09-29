МВД обнаружило несколько оригинальных листов "черной бухгалтерии" Партии регионов - Аваков

Новые материалы по "черной кассе" регионалов передали в НАБУ.

Арсен Аваков рассказал об обнаружении новых документов "черной бухгалтерии" Партии регионов Пресс-служба Кабмина Украины

Министерство внутренних дел Украины передаст Национальному антикоррупционному бюро Украины несколько листов оригиналов "черной бухгалтерии" Партии регионов, заявил глава министерства Арсен Аваков.

"Сегодня передаем НАБУ обнаруженные МВД - несколько листов оригиналов "черной бухгартерии Партии Регионов". Важно дожимать и вычищать политическую грязь!", – написал он в Facebook, сопроводив свою публикацию фотографией найденных рукописных листов.

Аваков показал "обнаруженные" якобы "оригиналы нескольких листов "черной бухгалтерии" Партии регионов" Арсен Аваков/Facebook

Ранее экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, передавший в НАБУ документы "черной кассы" Партии регионов, заявил, что обеспокоен практикой выборочного обнародования фамилий, фигурирующих в данных документах.

"Меня беспокоит, что началось выборочное обнародование фактов из этих материалов. Там действительно много интересных фамилий и фактов, но я бы не хотел, чтобы эти материалы использовали в политической игре", – заявил он.

Напомним, ZN.UA сообщало, что Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около 2 миллиардов долларов.

В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.