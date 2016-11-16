Аваков назначил Трояна временным руководителем Нацполиции

Временно исполнять обязанности Деканоидзе будет ее бывший первый заместитель.
Соответствующий приказ глава МВД подписал в среду, 16 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время представления и.о. главы НПУ личному составу Троян назвал приоритетами своей работы на новой должности продолжение реформы, набор личного состава, а также повышение уровня раскрываемости преступлений.
Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Деканоидзе с должности главы Нацполиции.
Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции Украины 14 ноября. "Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для развития новой Национальной полиции… Но, к сожалению, мои полномочия и воля не были достаточными для резких изменений", - сказала она. Деканоидзе также указала на то, что ее заместитель Вадим Троян не является достаточно самостоятельной фигурой, а также заявила о необходимости проведения прозрачного конкурса на должность главы НПУ.
В мае 2016 года Деканоидзе в интервью ZN.UA говорила, что заставить уйти может только внутреннее ощущение, что преодолевать противостояние системы больше невозможно.
Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 4 ноября 2015 года. Слухи об отставке Деканоидзе начались после того, как в мае 2016 года МВД покинула первый замминистра Эка Згуладзе.ZN.UA