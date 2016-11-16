Аваков назначил Трояна временным руководителем Нацполиции

Временно исполнять обязанности Деканоидзе будет ее бывший первый заместитель.

Нацполицию возглавил Вадим Троян МВД Украины

Министр внутренних делназначил бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна временно исполняющим обязанности руководителя НПУ.

Соответствующий приказ глава МВД подписал в среду, 16 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время представления и.о. главы НПУ личному составу Троян назвал приоритетами своей работы на новой должности продолжение реформы, набор личного состава, а также повышение уровня раскрываемости преступлений.

Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Деканоидзе с должности главы Нацполиции.

Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции Украины 14 ноября. "Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для развития новой Национальной полиции… Но, к сожалению, мои полномочия и воля не были достаточными для резких изменений", - сказала она. Деканоидзе также указала на то, что ее заместитель Вадим Троян не является достаточно самостоятельной фигурой, а также заявила о необходимости проведения прозрачного конкурса на должность главы НПУ.

В мае 2016 года Деканоидзе в интервью ZN.UA говорила, что заставить уйти может только внутреннее ощущение, что преодолевать противостояние системы больше невозможно.

Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 4 ноября 2015 года. Слухи об отставке Деканоидзе начались после того, как в мае 2016 года МВД покинула первый замминистра Эка Згуладзе.