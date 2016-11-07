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За год из полиции уволили более 5,5 тысяч человек – Деканоидзе

7 ноября в 20:33

Около 4 тысяч полицейских понизили в должностях, 4,4 тысячи – пошли на повышение.

Хатия 1Деканоидзе1
Глава НПУ рассказала о кадровых процессах в полиции
Василий Артюшенко, ZN.UA
За год из рядов Национальной полиции были уволены 5600 сотрудников, сообщила глава НПУ Хатия Деканоидзе на брифинге в понедельник, 7 ноября.

"Были уволены где-то 5600 человек, повышены в должности около 4400 человек. Мы понизили около 4000 сотрудников, которые оставили свои теплые должности и переместились абсолютно на низкие должности", – уточнила деканоидзе.

Глава НПУ напомнила, что в 32 городах Украины начала работу патрульная полиции, в рядах которой несту службу около 12 тысяч сотрудников, передает ЛИГА.net.

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Ранее адвокат Небесной Сотни, участник центральной апелляционной комиссии Евгения Закревская писала для ZN.UA, что полиция закрыла информацию о проверке своих сотрудников, нивелировав, таким образом, саму идею аттестации.

В свою очередь, замглавы Нацполиции Украины Константин Бушуев отмечает, что процесс аттестации - это только один из шагов очищения правоохранительных органов, который не ставит точку в формировании новой полиции.

Подробнее об аттестационном процессе в полиции читайте в статье Константина Бушуева "Аттестация — это только первый этап очищения наших рядов" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: liga.net
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Тэги полиция аттестация Аваков Деканоидзе НПУ МВД
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