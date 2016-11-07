За год из полиции уволили более 5,5 тысяч человек – Деканоидзе

Около 4 тысяч полицейских понизили в должностях, 4,4 тысячи – пошли на повышение.

Глава НПУ рассказала о кадровых процессах в полиции Василий Артюшенко, ZN.UA

За год из рядов Национальной полиции были уволены 5600 сотрудников, сообщила глава НПУна брифинге в понедельник, 7 ноября.

"Были уволены где-то 5600 человек, повышены в должности около 4400 человек. Мы понизили около 4000 сотрудников, которые оставили свои теплые должности и переместились абсолютно на низкие должности", – уточнила деканоидзе.

Глава НПУ напомнила, что в 32 городах Украины начала работу патрульная полиции, в рядах которой несту службу около 12 тысяч сотрудников, передает ЛИГА.net.

Ранее адвокат Небесной Сотни, участник центральной апелляционной комиссии Евгения Закревская писала для ZN.UA, что полиция закрыла информацию о проверке своих сотрудников, нивелировав, таким образом, саму идею аттестации.

В свою очередь, замглавы Нацполиции Украины Константин Бушуев отмечает, что процесс аттестации - это только один из шагов очищения правоохранительных органов, который не ставит точку в формировании новой полиции.

Подробнее об аттестационном процессе в полиции читайте в статье Константина Бушуева "Аттестация — это только первый этап очищения наших рядов" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".