Апелляционный суд Киева вернул Насирову паспорта

В то же время, золото и денежные средства главы ГФС, изъятые во время обыска, останутся под арестом.

Насирову вернули его паспорта sfs.gov.ua

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляционную жалобу на решение Соломенского райсуда Киева об аресте имущества отстраненного от должности главы ГФС Украины

Так, согласно решению апелляционного суда, Насирову вернут его паспорт гражданина Украины, два паспорта для выезда за границу, дипломатический паспорт и некоторые прочие документы.

В то же время, под арестом останутся его золотые слитки, несколько часов разных марок, денежные средства, а также гербовая печать ГФС Украины.

Соломенский суд ранее вынес решение об аресте вещей Насирова, которые были изъяты у него при обыске. При этом, имущество, счета и недвижимость Насирова судом не арестовывались.

Ранее сообщалось, что сотрудники антикоррупционных органов принудительно изъяли у выпущенного из-под ареста главы ГФС Романа Насирова 2 загранпаспорта, а также один дипломатический паспорт.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".