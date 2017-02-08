АМКУ оштрафовал "Киевэнерго" на 17,9 миллионов гривень

Компания Ахметова злоупотребляла монопольным положением.

АМКУ обвинил "Киевэнерго" в монополизме Андрей Товстыженко, ZN.UA

Антимонопольный комитет установил, что компания "Киевэнерго" нарушила законодательство о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке передачи электроэнергии, сообщается на сайте АМКУ.

"Временная административная коллегия установила, что "Киевэнерго" создавало препятствия доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНД), в частности, ООО "ЭК Енолл "и ЗАО "Карбон" на рынок поставки электроэнергии", - сообщает комитет.

По данным АМКУ, "Киевэнерго" ограничивало ПНД в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в Киеве, в частности, путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии.

Антимонопольный комитет признал такие действия "Киевэнерго" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке передачи электрической энергии собственными местными локальными электросетями на территории Киева.

За указанное нарушение на ПАО "Киевэнерго" наложен штраф в размере 17,958 миллионов гривень.

ПАО "Киевэнерго" - энергетическая компания, полностью обеспечивающая столицу электроэнергией и на 75% - тепловой энергией. Контрольный пакет акций принадлежит олигарху Ринату Ахметову.