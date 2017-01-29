За период управления тепловой инфраструктурой столицы "Киевэнерго" инвестировало в нее 2,6 млрд грн

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Инвестиционная программа компании по тепловому блоку на 2016 год составила 217,6 млн грн.

В прошлом году "Киевэнерго" потратило на установку счетчиков 163,7 млн грн Андрей Товстыженко, ZN.UA

На протяжении всего периода управления коммунальным тепловым хозяйством столицы компания "Киевэнерго" инвестировала в него 2,6 млрд грн, в том числе – около 1,8 млрд грн за счет источников, предусмотренных соглашением с городом, а также 727 млн грн собственных средств, сообщил коммерческий директор ПАО "" Евгений Бушма.

В интервью ZN.UA представитель компании рассказал, что инвестиционные программы двух последних лет были направлены на установку домовых теплосчетчиков.

"Почти весь прошлый год, как вы знаете, у компании были арестованы счета по искам НАК "Нафтогаз Украины" по штрафам на старые газовые долги. Мы не могли не то что выполнять инвестиционные обязательства, но и вести нормальную операционную деятельность — готовить столицу к отопительному сезону, обеспечивать всем необходимым аварийные бригады. Тем не менее за все это время столица не ощутила энергетического "голода" — все с электричеством и теплом", - подчеркнул он.

По информации компании, сумма инвестиционной программы на 2016 год составляет 217,6 млн грн (без учета НДС). Среди данных средств, 163,7 млн грн были выделены на "мероприятия по обеспечению технологического и коммерческого учета". Еще 53,3 млн грн ушло на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей и теплоисточников.

Сумма инвестиционной программы на 2015 год, в свою очередь, составила 243,8 млн грн (без НДС). Отмечается, что из данной суммы 155,5 млн грн ушло на обеспечение технологического и коммерческого учета. На выполнение работ по реконструкции тепловых сетей и теплоисточников ушло 50,2 млн грн.

Ранее Евгений Бушма заявлял, что долг государства перед ПАО "Киевэнерго" по субвенциям, льготам и субсидиям на сегодня достиг суммы в 500 млн грн.

Подробнее о теплотарифах и механизме их начисления, особенностях учета теплопотребления и проблемах централизованного теплоснабжения в Киеве читайте в интервью Евгения Бушмы для ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".