Активы небанковских финучреждений за два года выросли до 194 млрд грн на фоне сокращения активов банков – эксперт

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Количество действующих в Украине финансовых компаний в 2014-2016 гг. выросло с 377 до 650.

Активы небанковских финучреждений Украины достигли суммы, составляющей 15,2% активов банковской системы depositphotos.com / stevanovicigor

Украинские небанковские финансовые учреждения в период 2014-2016 гг. нарастили свои активы со 125 млрд до 194,3 млрд грн, что составляет 15,2% от размера активов, пишет в своей статье для ZN.UA банковский эксперт Вадим Сирота.

Автор отмечает, что небанковские финучреждения, величина активов которых эквивалентна 9% ВВП, сегодня представлены страховыми и финансовыми компаниями, кредитными учреждениями, негосударственными пенсионными фондами и прочими структурами.

"На фоне падения величины активов банков упомянутые небанковские финучреждения за период 2014–2016 гг. (актуальны данные за девять месяцев) нарастили активы со 125 млрд до 194,3 млрд грн, что составляет 15,2% от размера активов банковской системы Украины. Несмотря на снижение в 2014–2016 гг. количества страховых и лизинговых компаний, кредитных союзов, ломбардов, наблюдался рост ряда финучреждений: "других кредитных учреждений" — с 85 до 130, финансовых компаний — с 377 до 650", – говорится в статье.

Сирота отмечает, что сектор небанковских финучреждений, при этом, достаточно сильно связан с другими важными сегментами финансового рынка Украины. Так, на начало 2017 года указанные институции вложили 8,1 млрд грн в ОВГЗ, из них 5,1 млрд — страховые компании. Последние существенно влияют на ресурсную базу банков: "страховщики" разместили на депозитах 9 млрд грн, а на текущих счетах – 2,3 млрд.

По мнению эксперта, рост влияния небанковского финсектора имеет несколько причин. Так, свою роль играет потеря способности банков удовлетворять кредитные потребности клиентов, а также отсечение ряда категорий потенциальных заемщиков от возможности получить кредит (в том числе из-за тенизации их доходов и жестких требований Нацбанка к оценке кредитного риска). Свою роль в данном процессе играет слабость надзора и регулирования небанковского финсектора.

Сирота отмечает, что требования к капиталу небанковских кредиторов существенно ниже, чем у банковских учреждений: для финкомпаний — не менее 3 млн грн (для компаний, планирующих предоставлять два и более видов финансовых услуг, не менее 5 млн); для ломбардов — не менее 500 тыс. (в случае наличия у обособленных подразделений — не менее 1 млн).

"Если при этом еще и принять во внимание перенос на небанковских кредиторов репутационных рисков банков, которые могут возникнуть в связи с работой коллекторов, то получится, что для банкиров является выгодным вынести ряд бизнес-направлений за пределы банковских учреждений", – заключает специалист.

Напомним, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за февраль выросли на 28,693 млрд грн, или на 2,4%, – до 1,241 трлн грн.

Подробнее о росте влияния небанковского финансового сектора в Украине читайте в статье Вадима Сироты "Небанковские финучреждения — теневые кредиторы вне зоркого ока Нацбанка" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".