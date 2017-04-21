"Приватбанк" нуждается в докапитализации на 30 млрд грн - Гонтарева

На какую сумму Минфин докапитализирует банк станет известно до конца апреля.

«Приватбанку» нужно еще 30 млрд грн

Национальный банк Украины и Министерство финансов согласуют финальную цифрув конце апреля. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста телеканала "1+1" об отчете E&Y.

"Это еще не официально опубликованный отчет E&Y. Конечно, как глава Национального банка я уже видела предварительный результат. И этот результат даже еще хуже, чем раньше. 143 млрд грн это не все потери, которые получит наше государство из-за всех неправильных действий и фрода этого банка. Последняя фрод-сделка "Приватбанка" была размером 16 млрд грн. Государство, возможно, покроет 30 млрд грн в этом банке, но, к сожалению, результат, который вы увидите вскоре, может быть выше", - заявила она.

НБУ проведет расчеты, а саму докапитализацию должен сделать Минфин.

"Мы согласуем с министром финансов, когда изучим все цифры E&Y, и после этого мы решим, какую именно сумму внесем в этот банк. Это будет в конце этого месяца. И вы увидите, как это работает в Украине", - добавила Гонтарева.

Напомним, что капитал "Приватбанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в т.ч. за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 9,8 млрд грн.

Сообщалось, что Минфин до конца мая одобрит окончательные шаги для завершения оздоровления "Приватбанка".

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Минфином 100% его акций за 1 грн.