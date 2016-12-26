Адвокат Чийгоза заявляет, что его подзащитному не дают общаться с Лутковской

Заседание суда спешно прекратили после того, как стало известно о присутствии на оккупированном полуострове украинской уполномоченной по правам человека.

Николай Полозов рассказал о заседании суда по делу Ахтема Чийгоза

Адвокат, представляющий интересы крымского татарина Ахтема Чийгоза, рассказал о заседании суда по делу его подзащитного. Полозов написал в своем Twitter o том, что заседание было спешно свернуто специально для того, чтобы не дать Ахтему Чийгозу встретиться с украинским омбудсменом Валерией Лутковской.

"Сегодняшнее заседание по делу Ахтема Чийгоза продолжалось до обеда и было завершено. По одной из версий, внезапное завершение суда связано с присутствием в Крыму омбудсмена Лутковской, с целью исключить общение Лутковской с Чийгозом в СИЗО и возможностью ее посещения суда", - написал правозащитник.

В ходе судебного заседания были изучены фотографии митинга в поддержку территориальной целостности Украины.

"На исследованных фото изображений Чийгоза не было. Также не обнаружены признаки массовых беспорядков по состоянию на 12:57. А вот большое скопление "пророссийских" митингующих, препятствующих проведению "проукраинского" митинга, и Аксёнов хорошо видны", - отметил адвокат.

Следующее заседание назначено на 9:30 во вторник, 27 декабря.

Крымский татарин Ахтем Чийгоз, задержанный за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014, обвиняется в организации массовых беспорядков.

Ранее сообщалось, что в незаконно аннексированном украинском Крыму российский "суд" еще на три месяца продлил содержание под стражей заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

22 декабря "суд" оставил без удовлетворения жалобу адвоката Николая Полозова на решение о продлении ареста Чийгозу до 8 апреля 2017 года.