600 тысяч жителей Донбасса не имеют доступа к продуктам питания — ООН

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Большая часть жителей проживает на оккупированной боевиками "Л-ДНР" территории.

По результатам исследования ООН, жители ОРДЛО наибольшую потребность испытывали в мясных продуктах korrespondent.net

Почти 600 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей не имеют беспрепятственного доступа к продуктам питания, заявила председатель Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Дорти Эллехаммер.

"Эти люди по разным причинам не имеют доступа к продуктам питания. Сегодня остается почти 600 тыс таких лиц. Большая часть из них проживает на неподконтрольной украинскому правительству территории", - сказала она в Краматорске, сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренее перемещенных лиц.

По результатам исследования Всемирной продовольственной программы ООН, которое продолжалось с июня 2015 по март 2016 года, люди, проживающие в ОРДЛО наибольшую потребность испытывали в мясных продуктах, в частности, в говядине, свинине и мясе птицы.

Кроме того, из-за заминированных участков жители частного сектора ОРДЛО не могут выращивать овощи, что влияет на качество питания местного населения.

Ранее сообщалось, что министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил за увеличение норм провоза товаров через линию соприкосновения на временно оккупированную территорию Донбасса.

Ранее Кабинет министров Украины начал согласовывать список товаров, которые официально могут пересекать линию разграничения и попадать на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

В конце 2014 года Киев ввел экономическую блокаду самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". С того времени бесконечные автомобильные очереди выстраиваются возле военных пропускных пунктов в буферной зоне, где солдаты обыскивают автомобили и ищут запрещенные товары.

Результатом этого стало то, что цены на захваченных территориях подскочили, а сокращение поставок продуктов, топлива и медикаментов дали возможность "черному рынку" процветать. Проблемы жителей захваченных территорий усиливаются еще и боевыми действиями, которые не утихают, разрушенной экономической инфраструктурой и финансовыми махинациями, которые устраивают главари боевиков. Многим мирным жителям приходится полагаться только на гуманитарную помощь или нерегулярные контакты с контрабандистами.

Ранее "Информационное сопротивление" сообщало, что главарь боевиков в Луганске Игорь Плотницкий не поделил российскую контрабанду с "главой МВД" и запретил ему выезжать из "ЛНР". А боевики "личной гвардии" Плотницкого зарабатывают на доставке продуктов из РФ. Закупка продовольствия происходит исключительно на "бюджетные" средства "ЛНР" ("бюджет" формируется из финансовой помощи России и "налогов"), однако прибыль от продаж поступает частным лицам в руководстве "народной республики".