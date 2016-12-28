Топ Новости
<
>

38% украинцев допускают третий Майдан в 2017 году – опрос

28 декабря в 22:10

При этом, 62% опрошенных не готовы участвовать в массовых протестах. 

Майдан_34
Почти 40% украинцев считают возможным третий Майдан
Василий Артюшенко, ZN.UA

38% украинцев считают, что третий Майдан может произойти в 2017 году, таковы данные социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-20 декабря 2016 года в рамках проекта MATRA посольства Нидерландов. 

Согласно данным опроса, если митинги и демонстрации состоятся, 20% населения готовы принять в них участие. При этом, не готовы к участию в протестах 62% респондентов. 

23% населения считают, что в их городе (селе) в ближайшее время возможны массовые протесты (4% из них в этом уверены, 19% считают это вероятным). При этом, 39% считают массовые протесты в ближайшее время маловероятными, а 22% уверены, что протестов не будет. 

67% считают, что события в стране движутся в неправильном направлении. В 2015 году таких было 57,7%. Только 16% считают, что события движутся в правильном направлении. В 2015 году таких было 15%. 

Читайте также: На референдуме за вступление в НАТО проголосовали бы более 70% украинцев

Как сообщалось, украинцы считают, что уходящий 2016 год в целом был хорошим для них, однако плохим для всей страны.

По материалам: Украинская правда
Читайте также
Тэги участок опрос протест протесты время Майдан социология Украина население демонстрация права митинг город цены
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.65
EUR 27.84
Последние новости