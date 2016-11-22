Журнал Time назвал 25 лучших изобретений 2016 года

В список попали левитирующая лампочка и новая коллекция кукол Барби.

Журнал Time составил рейтинг из 25 изобретений 2016 года, которые "позволяют сделать мир лучше, умнее и немного веселее". Список изобретений был опубликован на сайте издания.

В список попали, в том числе, левитирующая лампочка, самозавязывающиеся кроссовки, солнечная крыша от компании Tesla и PlayStation VR. Кроме того, в рейтинг также попала новая коллекция кукол Барби, которые похожи на настоящих женщин.

В прошлом году журнал составил рейтинг худших песен 2015 года, который возглавила композиция Си Ло Грина 'Robin Williams', посвященная скончавшемуся в 2014 году актеру Робину Уильямсу.