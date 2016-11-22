Топ Новости
<
>

Журнал Time назвал 25 лучших изобретений 2016 года

22 ноября в 16:38

В список попали левитирующая лампочка и новая коллекция кукол Барби.

< >
33 < >
Левитирующая лампочка Flyte, которая работает за счет электромагнетизма и беспроводной передачи энергии Фото Time

Журнал Time составил рейтинг из 25 изобретений 2016 года, которые "позволяют сделать мир лучше, умнее и немного веселее". Список изобретений был опубликован на сайте издания.

 В список попали, в том числе, левитирующая лампочка, самозавязывающиеся кроссовки, солнечная крыша от компании Tesla и PlayStation VR. Кроме того, в рейтинг также попала новая коллекция кукол Барби, которые похожи на настоящих женщин.

Читайте также: Xiaomi анонсировала смартфон без рамок вокруг экрана

В прошлом году журнал составил рейтинг худших песен 2015 года, который возглавила композиция Си Ло Грина 'Robin Williams', посвященная скончавшемуся в 2014 году актеру Робину Уильямсу.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги журнал изобретение рейтинг Time
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.78
EUR 27.41
Последние новости