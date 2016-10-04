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Смартфоны на Android могут лишиться разъема для наушников

4 октября в 17:10

Новый стандарт позволяет проводить звук через USB Type-C.

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Разработан стандарт, который позволяет передавать звук через USB Type-C
Международная организация USB Implementers Forum сертифицировала новый стандарт, который позволяет выводить звук через порт USB Type-C. Подобная технология позволит выпускать смартфоны без традиционного разъема для наушников, сообщает AnandTech.

Cтандарт USB Audio Device Class 3.0 позволяет использовать USB Type-C для подключения аудиоустройства. Выпуск смартфонов с использованием подобного стандарта позволит упростить внутреннюю архитектуру устройств, уменьшить количество внешних разъемов и добавить интеллектуальные функции гарнитуре и другим аудиоустройствам. Спецификации позволяют использовать порт как для аналогового, так и для цифрового звука.

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USB Type-C на данный момент уже используется для зарядки большинства флагманов, поэтому аналитики предполагают, что ведущие производители смартфонов откажутся от разъема для наушников уже в следующем году.

Одним из первых смартфонов без разъема для наушников стал iPhone 7. В комплекте с устройством идут фирменные наушники с входом Lightning, а также переходник с Lightning на Mini-Jack для подключения стандартных наушников.

По материалам: ZN.UA
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Тэги наушники смартфон звук
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