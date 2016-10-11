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Высокое кровяное давление может стать причиной развития слабоумия - ученые

11 октября в 17:50

Исследователи доказали связь между высоким давлением и здоровьем мозга.

Молодой ученый
Ученые доказали негативное влияние высокого кровяного давления на мозг человека
Ученые заявили об опасности высокого кровяного давления, особенно в среднем возрасте, для здоровья человека, сообщается на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Проведенные учеными исследования показывают, что высокое кровяное давление сопряжено с риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также инсульта и болезни Альцгеймера.

Как утверждают исследователи, высокое давление приводит к нарушению притока крови в сосуды головного мозга, что негативно сказывается на функционировании нервной системы человека.

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Ранее сообщалось о том, что ученые выявили случаи заражения болезнью Альгеймера. Болезнь была занесена в организм вместе с гормонами роста человека. Таким образом расследование установило, что медицинские процедуры могут быть источником заражения  смертельной болезнью, которая до этого считалась незаразной.

По материалам: ZN.UA
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Тэги давление болезнь ученые мозг здоровье
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