Высокое кровяное давление может стать причиной развития слабоумия - ученые

Исследователи доказали связь между высоким давлением и здоровьем мозга.

Ученые доказали негативное влияние высокого кровяного давления на мозг человека

Ученые заявили об опасности высокого кровяного давления, особенно в среднем возрасте, для здоровья человека, сообщается на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Проведенные учеными исследования показывают, что высокое кровяное давление сопряжено с риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также инсульта и болезни Альцгеймера.

Как утверждают исследователи, высокое давление приводит к нарушению притока крови в сосуды головного мозга, что негативно сказывается на функционировании нервной системы человека.

Ранее сообщалось о том, что ученые выявили случаи заражения болезнью Альгеймера. Болезнь была занесена в организм вместе с гормонами роста человека. Таким образом расследование установило, что медицинские процедуры могут быть источником заражения смертельной болезнью, которая до этого считалась незаразной.