В Японии планируют создать самый большой в мире суперкомпьютер

Производительность компьютера будет достигать 130 Петафлопс.
Производительность нового компьютера будет достигать показателя в 130 Петафлопс по сравнению с 90, которые демонстрирует самый мощный суперкомпьютер на сегодняшний день.
Согласно имеющимся данным, ABCI будет использоваться для исследований в области искусственного интеллекта и нейронных сетей, а также в автомобилестроении, робототехнике и некоторых областях медицины.
Ранее президент США Барак Обама распорядился создать мощнейший в мире суперкомпьютер к 2025 году.ZN.UA