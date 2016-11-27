В Японии планируют создать самый большой в мире суперкомпьютер

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Производительность компьютера будет достигать 130 Петафлопс.

В Японии построят самый большой в мире суперкомпьютер

Правительство Японии планируют построить самый быстрый в мире суперкомпьютер . Министерство экономики, торговли и промышленности страны уже выделило на разработку компьютера 173 миллиона долларов, сообщает Fudzilla

Производительность нового компьютера будет достигать показателя в 130 Петафлопс по сравнению с 90, которые демонстрирует самый мощный суперкомпьютер на сегодняшний день.

Согласно имеющимся данным, ABCI будет использоваться для исследований в области искусственного интеллекта и нейронных сетей, а также в автомобилестроении, робототехнике и некоторых областях медицины.

Ранее президент США Барак Обама распорядился создать мощнейший в мире суперкомпьютер к 2025 году.