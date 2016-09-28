Apple разрабатывает систему управления компьютером и телевизором с помощью "жестов в воздухе"

Жесты будут фиксироваться специальными камерами.
Описанная в патенте система подразумевает, что доступ к ряду сервисов, включая игры, почту, браузер, офисные документы и прочие приложения, должен осуществляться через специальное круговое меню в углу дисплея, при этом прокрутка и подтверждение действия осуществляются жестами рук в воздухе, которые фиксируются специальными камерами.
Более того, система также предусматривает второй путь управления интерфейсом компьютера, при котором камера будет следить за движением глаз пользователя, сидящего перед монитором. Камера улавливает, в какую часть экрана направлен взгляд пользователя, и реагирует тем или иным образом.
Управление с подразумевает несколько этапов: создание 3D-карты пространства с обязательным включением туда тела пользователя - разделение полученной карты на сегменты с выделением головы пользователя - получение изображения глаз пользователя - определение направления взгляда и реакция соответствующей области на экране.
Ранее сообщалось, что Apple получила патент на социальную сеть, которая призвана объединять людей на основе их образа жизни. На сайте Бюро по регистрации патентов и торговых марок опубликован документ, в котором содержится принцип работы нового приложения компании.4pda.ru