Топ Новости
<
>

Apple разрабатывает систему управления компьютером и телевизором с помощью "жестов в воздухе"

28 сентября в 11:58

Жесты будут фиксироваться специальными камерами.

apple.jpg
Apple получила патент на создание системы управления компьютером с помощью жестов
Ведомство по патентам и торговым маркам США опубликовало патент компании Apple, в котором описывается принципиально новая система взаимодействия с компьютером или телевизором.

Описанная в патенте система подразумевает, что доступ к ряду сервисов, включая игры, почту, браузер, офисные документы и прочие приложения, должен осуществляться через специальное круговое меню в углу дисплея, при этом прокрутка и подтверждение действия осуществляются жестами рук в воздухе, которые фиксируются специальными камерами. 

33

Более того, система также предусматривает второй путь управления интерфейсом компьютера, при котором камера будет следить за движением глаз пользователя, сидящего перед монитором. Камера улавливает, в какую часть экрана направлен взгляд пользователя, и реагирует тем или иным образом.

Читайте также: Apple представила новый флагманский iPhone 7

Управление с подразумевает несколько этапов: создание 3D-карты пространства с обязательным включением туда тела пользователя - разделение полученной карты на сегменты с выделением головы пользователя - получение изображения глаз пользователя - определение направления взгляда и реакция соответствующей области на экране.

33

33

Ранее сообщалось, что Apple получила патент на социальную сеть, которая призвана объединять людей на основе их образа жизни. На сайте Бюро по регистрации патентов и торговых марок опубликован документ, в котором содержится принцип работы нового приложения компании.

По материалам: 4pda.ru
Читайте также
Тэги патент Apple компьютер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
Последние новости