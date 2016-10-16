В Японии обнаружено растение, которое не использует фотосинтез

Растение получает питательные вещества из грибов, на которых растет.
Подобные растения получают питательные вещества из грибов, на которых растут. Японский исследователь Кенжи Суетсугу нашел и описал сотню образцов растения, которое оказалось новым видом. Кроме того, исследователь установил, что для этого вида характерна клейстогамия, при которой оно не цветет, а самоопыление происходит в закрытых цветках.
Ранее ученые открыли новый вид орхидеи, который растет в лесах Колумбии на границе между департаментами Путумайо и Нариньо. Новый вид относится к роду Telipogon и получил название diabolicus ("дьявол").Газета.ru