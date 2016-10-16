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В Японии обнаружено растение, которое не использует фотосинтез

16 октября в 16:50

Растение получает питательные вещества из грибов, на которых растет.

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Найден новый вид растения, который не использует фотосинтез
Японские исследователи обнаружили новый вид растений, которые не используют фотосинтез и совсем не цветут. Растение было названо в честь острова Куросима в архипелаге Рюкю, на котором оно было обнаружено. О находке ученые сообщили в журнале Phytotaxa.

Подобные растения получают питательные вещества из грибов, на которых растут. Японский исследователь Кенжи Суетсугу нашел и описал сотню образцов растения, которое оказалось новым видом. Кроме того, исследователь установил, что для этого вида характерна клейстогамия, при которой оно не цветет, а самоопыление происходит в закрытых цветках.

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Ранее ученые открыли новый вид орхидеи, который растет в лесах Колумбии на границе между департаментами Путумайо и Нариньо. Новый вид относится к роду Telipogon и получил название diabolicus ("дьявол").

По материалам: Газета.ru
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Тэги растение цветок ученые
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