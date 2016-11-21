В социальных сетях разгорелся спор о цвете шлепанцев

Оптическая иллюзия кажется такой же, как в случае с "платьем раздора".

Пользователи социальных сетей по всему миру спорят о цвете шлепанцев

социальных сетях разгорелась новая дискуссия: пользователи со всего мира спорят о цвете шлепанцев. Как сообщает BuzzFeed , оптическая иллюзия здесь кажется той же самой, что и в случае с платьем, которое в свое время стало хитом интернета.

Одни пользователи видят шлепанцы бело-золотыми, другие сине-золотыми, третьи – сине-черными, а кому-то обувь и вовсе кажется сине-коричневой. Согласно опросу, который был проведен BuzzFeed, большинство все-таки видят шлепанцы бело-золотыми, за этот вариант проголосовали 45% опрошенных.

Вместе с тем, производитель шлепанцев, компания Havaianas подтвердила изданию, что настоящие цвета обуви на фото – синий и черный.