В социальных сетях разгорелся спор о цвете шлепанцев

Оптическая иллюзия кажется такой же, как в случае с "платьем раздора".
Одни пользователи видят шлепанцы бело-золотыми, другие сине-золотыми, третьи – сине-черными, а кому-то обувь и вовсе кажется сине-коричневой. Согласно опросу, который был проведен BuzzFeed, большинство все-таки видят шлепанцы бело-золотыми, за этот вариант проголосовали 45% опрошенных.
que cor vocês tão vendo? pic.twitter.com/IBk6upSZz7— arthur (@positivedemi) 17 листопада 2016 р.
Вместе с тем, производитель шлепанцев, компания Havaianas подтвердила изданию, что настоящие цвета обуви на фото – синий и черный.ZN.UA