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В социальных сетях разгорелся спор о цвете шлепанцев

21 ноября в 14:17

Оптическая иллюзия кажется такой же, как в случае с "платьем раздора".

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Пользователи социальных сетей по всему миру спорят о цвете шлепанцев
В социальных сетях разгорелась новая дискуссия: пользователи со всего мира спорят о цвете шлепанцев. Как сообщает BuzzFeed, оптическая иллюзия здесь кажется той же самой, что и в случае с платьем, которое в свое время стало хитом интернета.

Одни пользователи видят шлепанцы бело-золотыми, другие сине-золотыми, третьи – сине-черными, а кому-то обувь и вовсе кажется сине-коричневой. Согласно опросу, который был проведен BuzzFeed, большинство все-таки видят шлепанцы бело-золотыми, за этот вариант проголосовали 45% опрошенных.

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Вместе с тем, производитель шлепанцев, компания Havaianas подтвердила изданию, что настоящие цвета обуви на фото – синий и черный.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обувь пользователь иллюзия фото
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