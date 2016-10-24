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В соцсетях высмеяли авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов": "на угле или на дровах"

24 октября в 16:10

Пользователи соцсетей высмеяли фото дымящегося российского крейсера. Говорят, что технологии в РФ почти не изменились.

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Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во главе российской флотилии 21 октября вошел в пролив Ла-Манш. Клубы черного дыма от крейсера стали объектом насмешек пользователей в соцсетях.

Флагман российского флота в ироничных твитах сравнивают с вулканом Эйяфъятлайокудль, с крейсером "Варяг" 1912 года, также пользователи обыгрывают в шутках строчку из "Горе от ума" про "дым Отечества".

В субботу корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" и атомным крейсером "Петр Великий" в 15.00 начала поход в Средиземное море. Как заявил агентству Reuters высокопоставленный дипломат НАТО, российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель. Представитель НАТО назвал также такое развертывание РФ кораблей крупнейшим со времен Холодной войны. 

СМИ писали, что авианосная группа РФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" выдвинулась из Мурманской области в минувшую субботу, 15 октября. Кроме "Адмирала Кузнецова", в состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота пройдет через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги авианосец Россия корабль флот крейсер Ла-Манш
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