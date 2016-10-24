В соцсетях высмеяли авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов": "на угле или на дровах"

Пользователи соцсетей высмеяли фото дымящегося российского крейсера. Говорят, что технологии в РФ почти не изменились.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во главе российской флотилии 21 октября вошел в пролив Ла-Манш. Клубы черного дыма от крейсера стали объектом насмешек пользователей в соцсетях.

Флагман российского флота в ироничных твитах сравнивают с вулканом Эйяфъятлайокудль, с крейсером "Варяг" 1912 года, также пользователи обыгрывают в шутках строчку из "Горе от ума" про "дым Отечества".

- Скажите, это вулкан Эйяфъятлайокудль?

- Нет, это проплывает русский "Адмирал Кузнецов". pic.twitter.com/FQdgAkMlEw — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 22 октября 2016 г.

Плавающая экологическая катастрофа, флагман и гордость российского флота "Ад. Кузнецов" проходит у берегов Англии! pic.twitter.com/pbSqRZAMKJ — Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) 21 октября 2016 г.

- Джонс, откуда столько ворон в море?!

- Это чайки, сэр.

- Да, но они чёрные!

- #АдмиралКузнецов сэр! — Вальдемар Московский (@nalog399) 23 октября 2016 г.

Уникальные кадры, снятые на авианосце "Адмирал Кузнецов" pic.twitter.com/i4a2osGz0m — Дядюшка Шу (@Shulz) 22 октября 2016 г.

В субботу корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" и атомным крейсером "Петр Великий" в 15.00 начала поход в Средиземное море. Как заявил агентству Reuters высокопоставленный дипломат НАТО, российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель. Представитель НАТО назвал также такое развертывание РФ кораблей крупнейшим со времен Холодной войны.

СМИ писали, что авианосная группа РФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" выдвинулась из Мурманской области в минувшую субботу, 15 октября. Кроме "Адмирала Кузнецова", в состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота пройдет через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.