В Шанхае началось строительство крупнейшего в мире планетария

Строительство будет завершено к 2020 году.

В Шанхае построят крупнейший в мире планетарий Naked Science

Шанхае в районе Пудун началось строительство крупнейшего в мире планетария, площадь которого составит более 38 тысяч квадратных метров, сообщает "Синьхуа"

По информации агентства, планетарий будет включать в себя главное здание и дополнительные конструкции, среди которых общественная обсерватория и солнечная башня. Разработчики планируют закончить строительство планетария к 2020 году.

Здание будет построено с учетом экономии ресурсов и будет оборудовано, в том числе, системой переработки дождевой воды, а снабжение электроэнергией будет осуществляться за счет возобновляемых источников.

7 августа Китай успешно запустил первый национальный спутник мобильной связи.

Ранее Китай запустил спутник для изучения темной материи, который уже начал передавать на Землю собранные им данные.