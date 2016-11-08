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В Шанхае началось строительство крупнейшего в мире планетария

8 ноября в 12:49

Строительство будет завершено к 2020 году.

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В Шанхае построят крупнейший в мире планетарий
Naked Science
В Шанхае в районе Пудун началось строительство крупнейшего в мире планетария, площадь которого составит более 38 тысяч квадратных метров, сообщает "Синьхуа".

По информации агентства, планетарий будет включать в себя главное здание и дополнительные конструкции, среди которых общественная обсерватория и солнечная башня. Разработчики планируют закончить строительство планетария к 2020 году.

Здание будет построено с учетом экономии ресурсов и будет оборудовано, в том числе, системой переработки дождевой воды, а снабжение электроэнергией будет осуществляться за счет возобновляемых источников.

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По материалам: ZN.UA
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Тэги Китай Шанхай
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