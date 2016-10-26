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В сети появились снимки нового MacBook Pro

26 октября в 14:27

В верхней части клавиатуры ноутбука будет размещаться сенсорная панель.

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В верхней части клавиатуры ноутбука будет размещаться сенсорная панель
Mac Rumors
В сети появились снимки нового ноутбука от компании Apple MacBook Pro. Снимки были обнаружены в новой версии macOS 10.12.1, сообщает MacRumors.

На снимках можно увидеть, что клавиатура ноутбука будет оборудована сенсорной панелью, которая располагается на месте функциональных клавиш и поддерживает Touch ID. Панель Magic Toolbar будет отображать информацию о системе, либо соответствующие кнопки быстрых действий в различных приложениях.

В остальном же новый MacBook Pro похож на предыдущие модели, за исключением того, что станет несколько тоньше.

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Mac Rumors

Презентация новинок Apple запланирована на 27 октября и начнется в 20.00 по Киеву.

По материалам: ZN.UA
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Тэги MacBook ноутбук Apple
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