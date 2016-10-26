В сети появились снимки нового MacBook Pro

В верхней части клавиатуры ноутбука будет размещаться сенсорная панель.

В верхней части клавиатуры ноутбука будет размещаться сенсорная панель Mac Rumors

В сети появились снимки нового ноутбука от компании Apple MacBook Pro. Снимки были обнаружены в новой версии macOS 10.12.1, сообщает MacRumors

На снимках можно увидеть, что клавиатура ноутбука будет оборудована сенсорной панелью, которая располагается на месте функциональных клавиш и поддерживает Touch ID. Панель Magic Toolbar будет отображать информацию о системе, либо соответствующие кнопки быстрых действий в различных приложениях.

В остальном же новый MacBook Pro похож на предыдущие модели, за исключением того, что станет несколько тоньше.

Mac Rumors

Презентация новинок Apple запланирована на 27 октября и начнется в 20.00 по Киеву.