Apple и Google снова вошли в тройку самых дорогих брендов мира

В первой тройке также оказалась компания Coca-Cola.

Бренд Apple снова стал самым дорогим брендом мира appleinsider.ru

Бренды Apple, Google и Coca-Cola уже в четвертый раз подряд вошли в список 100 самых дорогих брендов мира , говорится в отчете Interbrand Corp. При этом первую строчку занимает Apple, стоимость бренда которой выросла на 5% до 179,1 миллиарда долларов.

Стоимость бренда Google, который находится на второй строчке, за год выросла на 11% и на данный момент составляет 133,3 миллиарда долларов. Coca-Cola замыкает тройку лидеров, стоимость ее бренда снизилась на 7% и теперь составляет 73,1 миллиард. При этом до 2013 года компания занимала первое место в рейтинге.

В список также вошли Microsoft (четвертое место, 72,8 миллиарда долларов), IBM (шестое, 52,5 миллиарда долларов), Samsung (седьмое, 51,8 миллиарда долларов) и Amazon (восьмое, 50,3 миллиарда долларов).

Максимальный рост стоимости бренда за год продемонстрировала социальная сеть Facebook, бренд которой подорожал на 48% до 32,6 миллиардов долларов, что позволило компании подняться сразу на восемь строчек в рейтинге и занять 15 место.

Напомним, что 7 сентября Apple представила новый флагманский iPhone 7. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо-и пыленепроницаемым.