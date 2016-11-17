В России заблокировали социальную сеть LinkedIn

Роскомнадзор обвиняет администрацию социальной сети в нарушении закона о персональных данных.

В России заблокировали LinkedIn business2community.com

Роскомнадзор внес в реестр нарушителей закона о персональных данных рекрутинговую социальную сеть LinkedIn и требует от операторов связи ограничить доступ к ней, сообщается на сайте ведомства.

Решение о блокировке было принято после того, как Московский городской суд признал законной блокировку социальной сети в России. Изначально решение о блокировке LinkedIn было принято Таганским судом Москвы после обращения Роскомнадзора.

Иск ведомства был связан с неисполнением администрации социальной сети требований закона "О персональных данных". По информации Роскомнадзора, сведения собирались, обрабатывались и передавались без согласия пользователей, а это нарушает "права и свободы человека и гражданина, в том числе право на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну". В ведомстве также указали на отказ руководства социальной сети перенести серверы на территорию РФ.

В январе этого года Роскомнадзор внес торрент-трекер Rutracker.org в реестр запрещенных сайтов и получил решение Мосгорсуда о пожизненной блокировке ресурса на территории России.

В мае 2015 года глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал компании Facebook, Twitter и Google следовать требованиям законодательства РФ: в случае продолжения "противоправных действий" в России им может грозить штраф и блокировка страниц с "противоправной информацией".