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В Норвегии обнаружено оружие возрастом три тысячи лет

4 мая в 17:14

Ученые нашли 24 топора, наконечники копий и литейные формы.

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Находка датируется Бронзовым веком
Phys.org
Норвежские археологи обнаружили бронзовые топоры  и другое оружие возрастом три тысячи лет. Оружие было обнаружено в 44 километрах от города Тронхейм, сообщает Phys.org.

Изначально открытие было сделано археологами-любителями с помощью металлоискателей. Они обнаружили девять топоров, наконечники копий, литейные формы и фрагменты лура – старинного музыкального инструмента. Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук были оповещены о находке, после чего начались раскопки.

Всего исследователям удалось обнаружить 30 артефактов, среди которых 24 топора. По мнению исследователей, они датируются Бронзовым веком, то есть 1100 – 500 годом до нашей эры.

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Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые оружие археология
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