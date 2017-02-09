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Археологи раскрыли подробности необычных ритуальных практик кроманьонцев

9 февраля в 17:46

Древние люди практиковали "убийства" неодушевленных предметов.

Археологические раскопки 121
Археологи узнали о древнем ритуале кроманьонцев
strana.ru
Международная группа археологов в ходе раскопок в пещере  Арене Кандиде на берегу Сердиземного моря в Лигурии (Италия) обнаружила свидетельства того, что кроманьонцы проводили необычные ритуальные захоронения. Ранее считалось, что подобные практики появились на пять тысяч лет позже. Выводы ученых были опубликованы в Cambridge Archaeological Journal.

В ходе раскопок ученые обнаружили множество гальки из пород, которые не встречались в самой пещере. На многих из них были обнаружены следы охры. Обряд захоронения заключался в том, что на тело усопшего наносились рисунки из охры с помощью кусочка гальки, затем камушек разбивался, а его часть использовалась в качестве талисмана.

Исследователи установили, что древние люди считали орудия труда наделенными душой. После того, как камушек разбивался, считалось, что он "умирал", а его дух отправлялся в загробный мир вместе с душой усопшего.

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Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые археология ритуал
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