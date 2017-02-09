Археологи раскрыли подробности необычных ритуальных практик кроманьонцев

Древние люди практиковали "убийства" неодушевленных предметов.
В ходе раскопок ученые обнаружили множество гальки из пород, которые не встречались в самой пещере. На многих из них были обнаружены следы охры. Обряд захоронения заключался в том, что на тело усопшего наносились рисунки из охры с помощью кусочка гальки, затем камушек разбивался, а его часть использовалась в качестве талисмана.
Исследователи установили, что древние люди считали орудия труда наделенными душой. После того, как камушек разбивался, считалось, что он "умирал", а его дух отправлялся в загробный мир вместе с душой усопшего.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.ZN.UA